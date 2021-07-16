Öztrak'tan Afganistan açıklaması: Çok hevesliyseniz SADAT’ınızı, ÖSO’nuzu gönderin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öztrak, Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı hakkında süren görüşmeler için, "Mehmetçiğimiz, Taliban’ın önüne sürülecek bir kalkan değildir. Bu işe çok hevesliyseniz, SADAT’ınızı, ÖSO’nuzu, silahlarla poz veren, şovmen tosuncuklarınızı Afganistan’a gönderin" dedi.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

"- 15 Temmuz gecesi yaşananlar bugün bile tam olarak aydınlanmadı. TBMM’nin hazırladığı Araştırma Komisyonu Raporu, sümen altı edildi, milletten saklandı.

- Ülkeyi yönetenler, 'Aldandık' deyip geçemez. Çünkü bunun vahim sonuçları olur. Olmuştur da.

- O gece, Erdoğan uçan sarayında konforlu bir şekilde semalarda dolaşırken, milletvekilleri Meclis’e sahip çıktı.

- O gece uçakla havada turlayan Erdoğan şimdi çıkmış, 'Darbeciler karşıma çıksaydı şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim' diye ahkâm kesiyor. İnsanda biraz sıkılma olur. Beyefendi, siz işinizi doğru dürüst yapsaydınız, 251 yurttaşımız şehit olmayacaktı.

'İktidar seçim kanunlarıyla oynamaya başladıysa gidici demektir'

- Meclis’te görüşülen torba yasayla, milletin malına, mülküne hükümet kararıyla el koymak, kayyum atamak, 'yargısız infaz' kılıcıyla, devlet memurları üzerinde baskı kurmak, ve gözaltı sürelerini fiilen tutukluluğa çevirmek isteniyor. Bu bir, milleti sindirme girişimidir. Ama aynı zamanda da komedidir.

- Belli ki Erdoğan, artık sandıktan çıkamayacağını görmüş. 'Millet iradesini nasıl eğip bükerim, sandığın terazisiyle nasıl oynayabilirim' diye kendince çareler arıyor. Saray 2023 seçimlerine kritik eşik diyerek kaybetmesi mukadder olan bir seçimi kazanmak için milletin gözünü korkutmaya çalışıyor.

- Olağanüstü Hali seçime kadar 'olağan' hale getirerek bunu sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan da Cumhur İttifakı’nın ortakları seçim barajını, seçim kanunu tartışıyor. Ben açık söyleyeyim, eğer bir iktidar seçim kanunlarıyla oynamaya başladıysa, gidici demektir.

'Yandaşlara ballı maaşlar bağlıyorlar'

- Pandemide vermediğiniz desteği şimdi verin. Esnafa KOBİ’ye pandemide verilen borçları hibeye çevirin. Ya da en azından faizsiz erteleyin.

- Mücbir sebep vatandaş lehine işletilmedi. Ama Erdoğan Şahsım Hükümeti, 'mücbir sebep' diyerek, İstanbul Havalimanı’nı yapan gruba İki yıl ek işletme süresi verdi. Devlete yapacakları kira ödemelerini de 2024’e erteledi. Ama yandaşa kıyak bitmedi. En son geçtiğimiz günlerde, İstanbul Havalimanı’nı işleten yandaşların kredileri, yeniden yapılandırıldı.

'8 maddelik iletişim kazası, dünyanın neresinde olur?'

- Erdoğan Şahsım Hükümeti, sınırlarımızı korumak yerine, Afganistan’daki, Kabil Havalimanı’nı korumaya gönüllü yazılıyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsünün şu sözleri ibretlik; 'Havaalanında güvenliğin nasıl olacağı konusunda, Türklerle hâlâ görüşme halindeyiz. Bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için, onlara minnettarız.' Havaalanını korumaya kim istekliymiş? Erdoğan Şahsım Hükümeti…

- Taliban, Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin bu girişimine karşı, 8 maddelik bir bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiri açık bir uyarı… Bildirinin 8. Maddesi ise bu uyarının somut bir özeti, 'Türk yetkililer kararlarından dönmez, ve ülkemizi işgal etmeyi sürdürürse, İslam Emirliği ve Afgan halkı 20 yıllık işgale karşı durdukları gibi, dini, vicdani ve yurttaşlık ödevi olarak, onların da karşılarında duracaktır. Ve doğacak tüm sonuçların sorumluluğu, başkalarının işlerine müdahale eden, ve bu tür düşüncesiz kararlar alanların omuzunda olacaktır'.

- AK Parti Sözcüsü de çıkıyor, Taliban’ın yaptığı bu açıklamaya 'iletişim kazası' diyor. 8 maddelik iletişim kazası, dünyanın neresinde olur? Yazılanların neresini anlamadınız Sayın Çelik? Okumayı mı bilmiyorsunuz? Yoksa sayı saymayı mı bilmiyorsunuz? Erdoğan da 'Gittiğimiz her yerde hüsnü kabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Dün Suriye’de, Libya’da bunu yaptık inşallah yarın da Afganistan’da kardeşlerimizin yanında olacağız' diyor. Siz, Biden ve Amerika ile arayı bulacaksınız diye, bizim Mehmetçiğimiz, Taliban’ın önüne sürülecek bir kalkan değildir. Bu işe çok hevesliyseniz, SADAT’ınızı, ÖSO’nuzu, silahlarla poz veren, şovmen tosuncuklarınızı Afganistan’a gönderin. Bu işin şaka kaldırır yanı yoktur. Erdoğan’a ve AK Partiye hatırlatırız."