Öztrak: Vermeye mecbur olduğunuz enflasyon farkını sarayın lütfu gibi göstermek nasıl bir akıl?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yasalara göre, toplu sözleşmeye göre vermeye mecbur olduğunuz enflasyon farkını sarayın lütfu gibi göstermek nasıl bir akıldır" dedi.

Asgari ücrete ara zam gündemine dair konuşan Öztrak, şöyle dedi:

"Bu sıralar havuz gazetelerine, ‘temmuzda maaşlar şöyle zamlanacak, böyle zamlanacak’ diye haberler yazdırıyorlar. Dün de baktım, sarayın kibirlisi de benzer laflar etti. İnsaf. Bu kadar mı acze düştünüz? Yasalara göre, toplu sözleşmeye göre vermeye mecbur olduğunuz enflasyon farkını sarayın lütfu gibi göstermek nasıl bir akıldır? Aslında bu laflar; bu ülkede alın teri dökenlerin, emeklilerin yılın ilk yarısında, TÜİK’in ağır makyajlı rakamlarıyla bile enflasyona nasıl ezdirildiğinin açık bir itirafıdır. Bu yılın ilk yarısı için memura, emekliye verilen zam; daha ocak ayında eriyip gitmiştir. Beş ay boyunca memuru da emeklisi de enflasyona ezdirilmiştir. Sarayın ilk beş ayda sebep olduğu enflasyon, yüzde 36. Hükümetin azdırdığı enflasyonun altında, sadece memur ve emekli değil; asgari ücretle maaş alanlar başta olmak üzere tüm çalışanlar ezildi. Asgari ücret, ocak ayından sonra açlık sınırının altına indi. Bunların hepsini telafi etmek zorundasınız. Bir de 3600 ek göstergenin esaslarını bu akşam açıklayacaklarmış. Esası falan bıraksınlar. Bunun sözünü, dört yıl önce seçim meydanlarında verdiler. Artık 3600’ün aslını bir an önce memurlarımıza verin."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın için "Yazgısının sonuna gelen bir otokrata yakışır şekilde şirazesinden çıktı" diyen Öztrak, açıklamasında konuya dair şu ifadelere yer verdi:

"Görevinin sonuna gelen sarayın kibirlisi artık, seçilemeyeceğini anladı. Yazgısının sonuna gelen bir otokrata yakışır şekilde şirazesinden çıktı. Kibri zirve yaptı. Dün, ‘her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Her kim AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı kötülüyorsa aslında Türkiye'yi hedef alıyor demektir’ dedi. İşte milleti kalansız bölme tam da budur. Bu ne kibir. Milletimizin huzuruna, sarayınızdaki dev aynalarına bakıp mı çıkıyorsunuz? Buradan söyleyelim: Türkiye birden büyüktür. Bu millet de sizden çok çok büyüktür. Ama milleti unutanların, halini görmeyenlerin, sesini duymayanların, bunu idrak etmesi mümkün değildir. Siz devlet falan değilsiniz. Milletin iradesiyle gelip giden pek çok hükümet gibi, siz de gideceksiniz. Milletin oyuyla geldiniz, milletin oyuyla gideceksiniz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Şu ayaklarınız artık yere bir değsin."