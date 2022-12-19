Öztrak: Nisan başından itibaren yapılacak seçim, kanaatimizce artık erken seçim değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken; CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Öztrak MYK toplantısında "seçimi kaybedeceğini anlayan ucube saray yönetimi elinde, ayyuka çıkan yolsuzlukları, şaha kalkan yoksulluğu ve yasakları; yozlaşmış, çürümüş, ceberut bir yönetimin millet iradesine darbe vurma çabalarını ve ağırlaşan ekonomik buhranı" değerlendirdiklerini dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararına değinen Öztrak "Biz, ‘Kral değil, kural istiyoruz.’ Ama saray ve şürekası, ‘Boş verin kuralı, getirin kralı’ diyor. Suyu bulandırıp, seçim öncesi İstanbul’a çökmeye çalışıyor" dedi.

Soylu'ya İmamoğlu tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım" sözlerine tepki gösteren Öztrak şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında göreviyle ilgili bir suç nedeniyle mi dava açıldı? Hakkında açılmış bir soruşturma görevi nedeniyle veya kovuşturma da yok. O zaman İçişleri Bakanı’nın buradan yiyeceği bir dirhem lokma da yok. İstanbul bu ceberut Saray rejimi için büyük lokmadır. Her kim yiyemeyeceği o lokmayı yutmaya kalkarsa emin olsun boğazında kalır. Ayarı bozulmamış adalet terazisinde tartılıp, hesabını vakti saati geldiğinde verir. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, görevinin başındadır. 16 milyon İstanbulluya hizmete devam edecektir."

Önümüzdeki seçimde iki adayın değil "iki ayrı anlayış"ın yarışacağını söyleyen Öztrak "Bu seçim haklı ile haksız arasında olacak. Demokrasi ile otokrasi arasında olacak. Milletin evlatları ile sarayın beslemeleri arasında olacak. Milletimize şunun sözünü büyük bir kararlılıkla veriyoruz. Biz ağır yükleri kaldıracağız. Ezilenleri feraha ulaştıracağız. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkede Cumhuriyeti hep beraber, omuz omuza, gerçek demokrasiyle taçlandıracağız" diye konuştu.

CHP'de İmamoğlu tartışması sorusuna yanıt: 'Tezvirat'

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Parti yönetimi içerisinde Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyenler ve destekleyenler olduğuna yönelik” iddiaların olduğu sorusu üzerine Öztrak, “İddialar olduğunu siz söylüyorsunuz. Yani tezvirat. İzin verin de tezvirat üzerinden yorum yapmayayım. Nokta” dedi.

Öztrak, CHP’nin AKP’nin anayasa değişikliği teklifi ile ilgili tutumunun sorulması üzerine; “Bu konuyla ilgili tutumumuz konusunda bugün Genel Başkanımız, Türkiye’deki televizyonların Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda sabah yanıt verdi. Benim Genel Başkanımızın sözlerine ekleyeceğim başka bir şey yok” diye konuştu.

'Nisan ayından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler'

Seçim takviminin öne çekilmesi ve anayasa değişikliği teklifinin referandumu ile aynı güne denk geleceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine; “Bizim kanaatimiz nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir. Ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim, kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir. Böyle bir senaryonun içerisinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler” açıklamasını yaptı.