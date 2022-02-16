Öztrak: Bu zamları Saray'ın kibirlisi yaptı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın “Bu zamları devlet yapmıyor” açıklamasına tepki gösterdi. Öztrak, “Bu zamları siz yaptınız siz. Bu zamları sarayın kibirlisi yaptı! AK Parti’nin Yeliz’i var. Bir de onunla yarışan Konya ve Erzurum’dan ‘yeni Yelizleri’ var. ‘Bu zamları CHP yaptı’ deyip; milletin aklıyla alay etmeye kalktılar. Zaten zamlarla millete zulmediyorsunuz. Bari milletle alay etmeyin” dedi.

Partisinin MYK toplantısı sırasında CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak "Saray yönetimi milletimizi; boş tosta, boş baklavaya, boş içli köfteye mahkûm etti. Böyle bir beceriksizliği bu ülke hiçbir zaman görmedi, böyle bir rezaleti yaşamadı" diye konuştu.

"Milletin feryadını dile getiriyoruz, sarayın kibirlisi ‘yaygara’ diyor. Milletimizin feryatları ne zamandan beri yaygara oldu. Madem yaygara koparıyoruz, sonunda neden bizim dediğimize gelmek zorunda kalıyorsunuz. Bizim dediklerimizi neden birer birer yapıyorsunuz" diyen Öztrak, iktidara "Hep iş işten geçtikten sonra, milleti perişan ettikten sonra dediğimize geliyorsunuz. Siz metal yorgunusunuz. Tek kişinin aklıyla da bu işler yürümüyor" diye seslendi.

"Temel gıda maddelerinde KDV'yi indirin" dediklerini belirten Öztrak "Sonunda indirdiler. Ama bu kopyacılar, önünü arkasını düşünmeden alelacele iş gördükleri için, indirimin tüm yükünü esnafımızın sırtına bindirdiler. Ticaret zincirinde esnafı esnafla, esnafı vatandaşla karşı karşıya getirdiler" diye konuştu.

'Tam bir pişkinlik sergiliyorlar'

Yüzde 7’lik KDV farkının küçük esnafa derhal iade edilmesi ve elektrik zamlarının geri alınması çağrısı yapan Öztrak AKP'li Mahir Ünal’ın “Bu zamları devlet yapmıyor" sözlerine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bu zamları siz yaptınız, siz. Bu zamları sarayın kibirlisi yaptı. Ama utanma duygusu gidenin, kalbi de ölürmüş. AK Parti’nin Yeliz’i var. Bir de onunla yarışan Konya ve Erzurum’dan ‘yeni Yelizleri’ var. ‘Bu zamları CHP yaptı’ deyip; milletin aklıyla alay etmeye kalkıyorlar. Başka AK Partililer de çıkıyor; ‘faturalar fazla abartılıyor’, ‘doğal gaza mini mini zam geldi’, ‘zamlar geçer, tepkiye lüzum yok’ diyerek, tam bir pişkinlik sergiliyorlar. Damat bir zamanlar; ‘Cumhurbaşkanımız ‘aya dört şeritli yol yapacağım’ dese inanacak seçmenimiz var’ demişti. Anlaşılan Yeliz ve tüm saz arkadaşları da ‘salla yalanı, bulunur inananı’ diye düşünüyor. Allah aşkına, bunlar ne yiyip ne içiyor, bu kafaya nasıl geliyorlar? Pes doğrusu. Ayıptır. Yazıktır. El insaf... Zaten zamlarla millete zulmediyorsunuz. Bari milletle alay etmeyin. Kendi bahçenizde peydahladığınız bu zamları, bizim evin avlusuna bırakıp kaçamazsınız. Öyle kapan da kaçan yok. Ne biz ne de milletimiz buna izin vermez. Bu zamların da zulmün de nesebi sahihtir, anası da babası da ucube şahsım rejimidir."

'128 milyar doların da 9 milyar doların da izi bulunur'

Merkez Bankası'nın apar topar İstanbul'a taşınmaya ve kıdemli personelinin emekliliğe sevk edilmeye çalışıldığını belirten Öztrak "Nedir bu telaşınız? Nedir bu paniğiniz? Merak etmeyin. Gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz" dedi. Öztrak "Buharlaştırılan 128 milyar doların da 20 Aralık finansal kumpası için yakılan 9 milyar doların da mutlaka izi bulunur, hesabı da sorulur. Siz bu ülkenin namuslu bürokratlarını fazla hafife alıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir cumhuriyet kurumudur. Bu kurumun merkezinin yeri de cumhuriyetimizin merkezidir. Bizim iktidarımızda Merkez Bankası, bulunması gereken yere, yani Ankara’ya geri dönecektir. Bunu şimdiden cümle âleme ilan ediyoruz" diye konuştu.

'Bahçeli ortağının ayaklarına ne diyecek?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz’a finansal destek verdi" sözlerini hatırlatan Öztrak Erdoğan'ın BAE'ye düzenlediği resmi ziyarete ilişkin "Masa ayağı uzmanı, sarayın küçük ortağı Bahçeli’ye sormak lazım, ortağının yaptığı bu ayaklara, ne diyecek? Sarayın bekçisi, ‘15 Temmuz finansörü’ dediğiniz ülkenin ayağının altına, sarayın kibirlisinin, turkuaz halı sermesine, yetmez ta ayağına kadar gitmesine, bir laf etti de biz mi duymadık?” diye konuştu.

28 Şubat'ta açıklanacak mutabakat metni

Öztrak, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Altı siyasi partinin 28 Şubat’ta açıklayacağı mutabakat metni ile ilgili hazırlıklar hakkında gelen soruya Öztrak, “Biz saray gibi gazetecilere akreditasyon uygulamayacağız. Oturma düzenini de diğer hazırlıkları da gözlerinizle göreceksiniz” dedi.

Altı siyasi parti genel başkanının bildirisinde, Türkiye’nin güvenliği ile ilgili konuların yer almamasına ilişkin soruya Öztrak, “Toplantı sonrasında, toplantının amacını ve yapılacaklar ile ilgili yol haritasını bu soruyu soran arkadaşlarımız dikkatlice okumamış. Ben kendilerine bundan sonra yapılacak açıklamaları daha dikkatli okumalarını tavsiye ederim” dedi.

Altı siyasi parti genel başkanının buluşmasında HDP’nin olmaması yönündeki eleştirilerle ilgili soruya ise Öztrak, “Anlaşılan saray da havuz medyası da altı genel başkanın bir masa etrafında toplanmasını, birlikte fotoğraf vermesini, bir yol haritasını açıklamasını hiçbir zaman hazmedemeyecekler” dedi.

İsrail sorusuna yanıt: 'Rüzgar gülü bile Erdoğan'ın dönüş hızına yetişemiyor'

İsrail ile ilgili yeni dönem hakkındaki soruya Öztrak, “Öyle görünüyor ki ‘one minute tiyatrosu’ gişe yapmadığı için perdelerini kapatıyor. Doğrusu rüzgar gülü bile Erdoğan’ın dönüş hızına yetişemiyor” dedi.