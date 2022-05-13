Özlem Zengin Yeni Şafak'ı hedef aldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AKP destekçisi Yeni Şafak'ı sosyal medya üzerinden hedef aldı.

Zengin, “Benim kelimelerimi haberinizin manşeti yapacaksanız sadece ve sadece benim kullandığım haliyle yazmak esastır. Kullanmadığım kelimeleri telaffuz etmişim gibi benim ağzımdan yazamazsınız” dedi.

Zengin’in bu sözlerinin nedeni Yeni Şafak gazetesinde yer alan “Özlem Zengin: Mehmet Boynukalın'ın istifasıyla Ayasofya özgürleşti” başlıklı haber oldu.

Söz konusu haberde Özlem Zengin'in şu ifadeleri yer aldı:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Ayasofya Eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın ile yaşadığı tartışmaya değindi. Boynukalın'ın tartışma sonrası istifa etmesinde herhangi bir rolü olmadığını söyleyen Zengin, ‘Ben Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum. Ayasofya kimsenin sıfatı değil. Tek başına, müstakil’ ifadelerini kullandı.”