Özlem Gürses Erdoğan'ın İstanbul toplantısına gitti: 'AKP seçmeni kardeşlerime teşekkür ediyorum'

Kanal yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Halk TV'den ayrılan Özlem Gürses AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul toplantısını izledi.

T24'te yer alan yazısına göre AKP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Güngör'ün kendisini arayarak toplantıya çağırdığını söyleyen Gürses, "Nef Stadyumu’nda gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Büyük İstanbul Buluşması’na davet etti" dedi.

'Mitingi AK Partili vatandaşlarla izledim'

"Seve seve geleceğimi, gazetecilik yapacağımı ve ne gördüysem aktaracağımı ilettim" diyen Özlem Gürses'in yazısının bir bölümü şöyle:

"Tek bir AKP toplantısına akredite edilmedim, tüm iş yerlerimden ya kendim ayrıldım, ya ayrılmak zorunda kaldım… Sosyal linçler, hakaretler, hakkımda yapılan yalan haberler, oğluma aileme tehditler…

Bu benim kişisel travmam.

Bir de memleketin aldığı derin yaralar, açılan fay hatları, ödenen bedeller var ki… Yükü çok ağır.

Bu duygularla öğlen saatlerinde yola çıktım, erkenden gitmek, mümkün olan en çok insanla konuşmak, videolar, fotoğraflar çekmek istiyordum. Ben gazeteciyim, bir yolunu buldum ve tribünlere geçtim. Mitingi de sonuna kadar AK Partili vatandaşlarla izledim.

'Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiş'

Galatasaraylılar, AKP mitingi için “ev”lerinin verilmesine kızmış, sosyal medyada mesajlar yazmışlardı… Kulüp yönetimiyle konuştum, stadın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edildiğini öğrendim…

Güvenlik kapılarından geçince, masalar kurulmuş, simit ve meyve suyu dağıtılıyordu… AK Partililer, akın akın giriş yapıyorlardı. İstanbul’un dört köşesindeki örgütlerden servisler kalkmış, miting için gerçekten de neredeyse kusursuz bir “organizasyon” yapılmıştı. Ama “Türkiye Yüzyılı” ile büyük düşünen AKP, seçmenine sade bir simidi verebiliyordu artık…

“Nasıl ekonomi, ay sonu geliyor mu” diye pek çok kişiye soruyorum… Ciddi bir sıkıntı olduğunu hepsi anlatıyor. Yine de birçoğu “Gıda fiyatları marketler yüzünden yüksek” diyor… “Peki” diyorum “Pazar niye pahalı?..” Yanıt değişmiyor: “O da marketçiler yüzünden…”

'AKP seçmeni kardeşlerime teşekkür ediyorum'

Dev ekranda Erdoğan’ın videoları yayınlandığında bir heyecan dalgası oluşuyor. En çok da kadınlar. AKP gerçekten de bir “kadın partisi…” O dünyadaki kadınlar, hâlâ aşkla bağlı Erdoğan’a. Ama “Reis”in kendi yoksulluklarını “eskisi gibi anlamadığının” da farkındalar…

Samimiyetle sohbet ediyoruz, birbirimizi gayet güzel anlıyoruz. Arada biri “CHP teşkilatlarına anlatın” diyor… “Ben gazeteciyim” diyorum, “hayatta hiçbir partinin üyesi olmadım… İşimi yapmak için buradayım.”

Beni bağrına basan, en ufak bir çirkinlik yaşatmayan AKP seçmeni kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kimi tanıdı, kimi tanımadı. Ama hepsi yaptığım işi kolaylaştırdı, yardımcı oldu, kalbini açtı. Bir de “AKP TROLLERİ” var, onlar tabii ki karakterlerine uygun olanı yaptılar, yine hakaret ettiler, yine tehdit ettiler, yine sosyal medyada adını bile yazamayan zavallıların hedefi oldum. Vız gelir tırıs gider."