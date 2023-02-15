Özkiraz: Erdoğan, 3 bakan ve belediye başkanlarından istifa isteyecek

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından bir yetkilinin dahi istifa etmemesi tepkilere neden olurken, seçime giden süreçte yeni bir iddia gündeme geldi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen il ve ilçelerin belediye başkanlarını değiştireceğini öne sürdü. Özkiraz'ın iddiasına göre Erdoğan; Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları ve depremden ağır etkilenen ilçe belediye başkanları ile Adıyaman belediye başkanının istifasını enkaz kaldırma çalışmaları bitimde isteyecek. Öte yandan Diyarbakır'ın da kayyumu değişecek.

İddialarını Ankara kulislerine dayandıran Özkiraz, 10 ilin vali ve vali yardımcılarının da değişeceğini aktardı.

Kabine revizyonunun da gündeme gelebileceğini belirten Özkiraz, listedeki isimlerin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.