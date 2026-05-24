Özgür Özel’in kurultay planı belli oldu

CHP’de dün uzun süren bir Parti Meclisi toplantısı düzenlendi.

Toplantıda mutlak butlan sonrasında nasıl bir adım atılacağı konusu da karara bağlandı.

Bugün CHP’de Özel'in görevlendirdiği iki ismin, Kılıçdaroğlu’na yakın iki isimle görüşme yapacağı ve kurultay sürecine ilişkin konuşacağı ifade ediliyor.

Buradan bir sonuç çıkmaması durumunda, bayram sonrasında partiyi kurultaya götürmek için imza toplanmaya başlayacak.

İmza sorunu çözüyor mu?

Ancak imza toplanması partinin hemen kurultaya gideceği anlamına gelmiyor, bu konuda “resmi” yetki Kılıçdaroğlu’nda olacak ve yine süreci geciktirme olasılığı masada olacak.

Bu nedenle kritik olanın yürütülecek müzakere süreci olacağı ifade ediliyor.



