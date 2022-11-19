Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Görevini kötüye kullanıyorsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir dizi ziyaret için geldiği Tokat’ta partisinin İl Başkanlığı'nda CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile birlikte basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP’li belediyelere yönelik sözlerini eleştiren Özel, "Dün eline bir kırmızı dosya almış, 'Bu dosyayı açıklayacağım. İçinden şu çıkacak, bu çıkacak...' Külliyen yalan. Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Fotoroman Süleyman, yalan bitmeden doğruyu konuşmaz. Böyle bir şey varsa dünden bugüne durmak, görevi kötüye kullanmandır. Hodri meydan, çık açıkla. Ama biz biliyoruz ki geçen sene bütçede '557 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist var' dedin. Hatta döküm verdin. 455'i PKK'lı, 80'i DHKP-C'li, 20'si MLKP, 2'si MKP'li dedin. Bir yıl geçti, hani vardı. Hem biliyorsun 557 teröristi, bir şey yapmıyorsun. Ortada geçen seneki yalanı duruyorken, dün akşam yüzünün kızarmadığı, kızarması gerektiği kadar kırmızı o dosyası gösteren Süleyman Soylu'ya diyoruz ki; yine blöf yapıyorsun, yine şantaj yapıyorsun. Senden korkan senden beter olsun. Bildiğin bir şey var da açıklamıyorsan, görevini kötüye kullanıyorsun. Gelecek haftayı beklemiyoruz. Pazartesi sabah istiyoruz. Çık ve açıkla" dedi.

'Bunların hiç birisine inanmasınlar'

DHA'nın haberine göre, İYİP'e yönelik 6'lı masadan kalkma çağrısını da değerlendiren Özel, "Bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırdılar. Bir süre başka siyasi partilere saldırdılar. Şimdi baktılar o şekilde olmuyor, bu sefer İYİ Parti üzerinden Millet İttifakı'nın diğer üyelerini ayırarak, İYİ Parti'ye birtakım çağrılarda bulunuyor. Meral Hanım kendisine yakışır, kendisinden beklenen cevabı yapıştırdı. Daha önce ifade ettik. Buradan tekrar ifade ediyoruz. Önümüzdeki günlerde benzer saldırılar, benzer nifaklar, benzer tartışmalar, hatta iftiralar olacak. Bunların hiç birisine inanmasınlar. Bütün sarsıntıları, bütün saldırıları hep beraber atlatacağız" diye konuştu.