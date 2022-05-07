Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Boş işleri bırakın, görevinizi yapın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Antalya İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Özel, “CHP, göçmenlere karşı değildir ama göçmen yaratan yanlış politikaların düşmanıdır. CHP, sığınmacıların karşısında değil sığınmacı yaratan politikacıların karşısındadır” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren Özel, “Bu boş işleri bırakın, İçişleri Bakanı olarak görevinizi yapın ve toplumda birilerinin yay gibi germeye çalıştığı bir hattı, başka yerden germeye çalışmayın. Süleyman Soylu’nun yapmaya çalıştığı iş; ahlaki değildir, vicdanı değildir, kamu göreviyle bağdaşır yaklaşım değildir” diye konuştu.

ANKA'nın haberine göre Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İktidar partisi her gün bir başka seçilmişe; bazen atanmış bakan, bazen atanmış bürokrat, bazen grup başkanvekillerinin, bazen de doğrudan genel başkanlarının ağzından hakaretler etmeye, hatta küfürler etmeye devam ediyor. Bunun bir tükenmişlik göstergesi olduğunu hepimiz biliyoruz.

İki yanlışın arasında CHP’nin doğru çizgisini muhafaza etmek ve vatandaşımızın sahiplenmesine kıymet vererek, bu çizgimizi korumak ve tahkim etmek durumundayız. Bir taraftan faşizme kayan yabancı düşmanlığı, ırkçı söylemler… Diğer tarafta iktidar partisinin vurdumduymazlığı vardır. CHP; sosyal demokrat bir parti olarak ırkçılık temelli yabancı düşmanlığı yapmaz. CHP; göçmenlere karşı değildir ama göçmen yaratan yanlış politikaların düşmanıdır. CHP, sığınmacıların karşısında değil sığınmacı yaratan politikacıların karşısındadır. Bunların en başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır.

'Esad ile neden görüşmüyorsunuz?'

Biz, ‘Suriyeli sığınmacıları davulla zurnayla yollayacağız’ dediğimizde ‘göndermeyeceğiz var mı diyeceğiniz’ diyen Erdoğan, vatandaşın tepkisinden sonra şimdi 10 bin briket evden, yıl sonuna kadar yüz bin kişinin olmasından, evleri yapınca onların oraya gitmesinden bahsediyor. Siz Esad’la oturup anlaşmazsanız, uluslararası örgütlerin elini taşın altına sokmazsanız, ‘bu kapılar açılır sığınmacılar Avrupa’nın en önemli sorunudur, aklınızı başınıza alın’ demezseniz, doğru bir müzakere masası kurmazsanız bu sorun çözülmez. Esad ile hangi inat ile görüşmüyorsunuz? Esad ile sorun, zihnin çok derinlerindedir, çok daha yapısal bir yerden Erdoğan ve iktidarın Esad ile problemi vardır.

'Soylu’nun yapmaya çalıştığı iş ahlaki değil'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, en seviyesiz, en beceriksiz, en kalitesiz İçişleri Bakanlığını yapan ve o makamın işgaliyle hepimizi utandıran Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılar için iki mazeret üretti. Birinci mazeret, ‘efendim kaçak, güvencesiz, ucuza çalışıyorlar, giderse pişman olursunuz’ diyerek Suriyelilerin ucuz iş gücü ve kaçak iş gücü olduğunu bizim işsizimiz, gencimiz için en önemli tehdit olduklarını açık açık ilan etmiştir. İkincisi; toplumu rahatsız eden bazı görüntülere, ‘selfie çekiyorlar da arkadan öyle görünüyor’ diye bahane üreterek toplumun gergin sinir uçlarına dokunmaktadır. Bu boş işleri bırakın, İçişleri Bakanı olarak görevinizi yapın ve toplumda, birilerinin yay gibi germeye çalıştığı bir hattı, başka bir yerden germeye çalışmayın. Süleyman Soylu’nun yapmaya çalıştığı iş; ahlaki değildir, vicdanı değildir, kamu göreviyle bağdaşır yaklaşım değildir."