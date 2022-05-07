Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Boş işleri bırakın, görevinizi yapın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Antalya İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Özel, “CHP, göçmenlere karşı değildir ama göçmen yaratan yanlış politikaların düşmanıdır. CHP, sığınmacıların karşısında değil sığınmacı yaratan politikacıların karşısındadır” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren Özel, “Bu boş işleri bırakın, İçişleri Bakanı olarak görevinizi yapın ve toplumda birilerinin yay gibi germeye çalıştığı bir hattı, başka yerden germeye çalışmayın. Süleyman Soylu’nun yapmaya çalıştığı iş; ahlaki değildir, vicdanı değildir, kamu göreviyle bağdaşır yaklaşım değildir” diye konuştu.
ANKA'nın haberine göre Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: