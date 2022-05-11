Özgür Özel'den Soylu'ya darbe yanıtı: Suç işleri bakanı narko Süleyman

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu'nda yaptığı açıklamalarda 1960 darbesini yapanın 'İsmet İnönü'nün CHP'si' olduğunu savunurken; Soylu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Bugün kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun bu sözlerine yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, ''Mehmetçik ve polisimizin kahramanlıkları üzerinden kendine milli duruş devşirmeye çalışan Suçişleri Bakanı NarkoSüleyman, Atamızın en yakın silah arkadaşı İsmet Paşamıza saldırmış. Kurucu kadrolara husumet duyan bu hadsizden kurtulmadan bu ülkeye huzur yok'' ifadelerini kullandı.