Özgür Özel'den o hakarete yanıt geldi

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da partisinin il başkanlığı bayram programında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hakaret içerikli sözler söylemişti.

AKP’li Hakan Çavuşoğlu o konuşmasında, “Gezi süreci ile ilgili bir grup başkanvekili çıktı bunun hesabını soracağız diyor. Ey be kahpe adam Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. Sizi yeniden yeneceğiz be” demişti.

AKP'li vekilin hakaret içerikli sözlerinin ardından Özgür Özel konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı:

Zıvanadan çıkmışlar

"Ramazan Bayramı'nın ilk iki günde Türkiye'nin dört bir yanında yapılan bayramlaşmalarda maalesef iktidar partisi temsilcilerinin Ramazan Bayramı'nın ruhuna uygun söylemin çok dışında ifadelere tanıklık ettik. Özellikle Çanakkale ve Bursa'da yapılan bayramlaşmalardaki üsluptan tüm vatandaşlarımız adına utandık.

Her anket sonucu kendilerine ulaştığında partilerindeki erimeyi gören, sokağa çıktıklarında vatandaştan gelen her eleştiride yanlış yaptıklarını gören bir siyasi partinin zıvanadan çıkması durumuyla karşı karşıyayız.

Cevabı sandıkta milletimiz verecek

Her eleştiriyi kabul eden, her eleştiriden pay çıkaran bir siyasi partinin temsilcileri olarak ağır hakaretlere sessiz kalmamız beklenemez. Özellikle bir grup başkanvekilinin seçimlerin hangi iki kesim arasında geçeceğini ifade ederken, kendilerinden olmayanlar için kullandığı ‘dangalak' ifadesi bir acizlik ve tükenmişlik göstergesidir."