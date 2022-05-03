Özgür Özel'den o hakarete yanıt geldi

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da partisinin il başkanlığı bayram programında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hakaret içerikli sözler söylemişti.
AKP’li Hakan Çavuşoğlu o konuşmasında, “Gezi süreci ile ilgili bir grup başkanvekili çıktı bunun hesabını soracağız diyor. Ey be kahpe adam Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. Sizi yeniden yeneceğiz be” demişti.
AKP'li vekilin hakaret içerikli sözlerinin ardından Özgür Özel konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı: