Özgür Özel'den Mersin'deki saldırıya ilişkin 'Dilşah Ercan' açıklaması

Mersin'de dün polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren Dilşah Ercan'ın CHP'nin raporunda 'gazeteci' olarak yer aldığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında iddialara sert bir dille cevap verdi. Özel, "Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok" dedi.

'İftira atan hadsizler var'

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'deki terör saldırısı soruşturuldukça sosyal medyada son derece çirkin bir saldırı altında Cumhuriyet Halk Partisi. İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Öyle ki CHP'nin 2012'de yaptığı 2013'te de kamuoyuyla paylaştığı o dönem tüm siyasi partilere yolladığımız ve halen daha referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var.

'Raporda toplam 188 gazetecinin ismi var'

Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda ölen Dilşah Ercan'ın yazması üzerine diyorlar ki 'CHP bu kişiye gazeteci dedi.' Rapor 2012 yılı. CHP hepiniz biliyorsunuz ki adı bilinen gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor ancak basın kartı olan ve gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. 117 kişi de bu sırada önce tutuklu olabiliyor, gözaltında olabiliyor. Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Mehmet Balbay ve Mustafa Haberal da bizim geçen dönem milletvekilimizdi bu rapordan. Bu raporda Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu var.

'O tarihin en önemli savcısı bugün terörist'

Gazeteciyim deyip bunu ispat edenlere mektup yazmışız. 2012'de buna gelen cevaplardan birini alıyorlar. 2012'de Mehmet Baransu'ya ne diyordunuz? Baştacı bir gazetecinizdi, şimdi terörist. Ekrem Dumanlı, firari terörist. Türkçe Olimpiyatları'nda ayırdığı koltuğa oturuyordunuz. Örneğin Zekeriya Öz, o tarihin en önemli savcısı bugün terörist. Yüksek Askeri Şura üyesi olarak en yüksek rütbeli darbeci Akın Öztürk bugün terörist. Mehmet Dişli, kardeşi yurtdışında Türkiye'yi temsil ediyor halen daha ama Hulusi Akar'ın en yakını o gece darbeci şimdi terörist. Sonra Erdoğan çıkacak, 'Rabbim milletim beni affetsin' deyip bu pisliklerden kurtulacak sonra siz 188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız öyle mi? Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok!"