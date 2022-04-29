Özgür Özel'den Erdoğan'a: Soy isimle dalga geçmek çaresizliktir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Davası sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasına istinaden CHP'li Özgür Özel aleyhinde 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.
CHP Grup Başkanvekili Özel, Erdoğan’ın kendisi hakkında "Bunlar aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler, adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat" ifadelerini kullanması ve 250 bin TL’lik tazminat davası açmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Özel, "Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca ona yapılan ve en ayıpladığım saygısızlığın soyisim üzerinden etnisite, din ve mezhep göndermeleri yapan ırkçı tahliller olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim. Maalesef kendisinin de bu ayıplı duruma kalkıştığı anlaşılıyor. Soy isimle uğraşmak, acizliktir, tükenmişliktir ve tehlikelidir. Soy ismime yaptığı göndermeyi avukatı Ahmet Özel ile kendi partisindeki Özel soy isimli Isparta ve Hatay milletvekillerinin ve ailelerinin takdirlerine bırakıyorum. Meselenin esasına yönelik bir şey söyleyemeyip, soy isimle dalga geçmek, çaresizliktir” dedi.
'Diktatör bozuntusu dediğim gerekçesiyle açtığı tazminat davası reddedilmişti'
Özel’in açıklaması şöyle: