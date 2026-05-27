Özgür Özel’den CHP’lilere: ‘Kimse partisinden istifa etmesin’

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Manisa’da bayram namazı sonrası cami önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP içindeki istifa çağrılarına ve yeni parti tartışmalarına dair konuştu.

“Mutlak butlan” kararıyla partinin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na kurultay çağrısını yineleyen Özel partililere de “Kimse partisinden istifa etmesin” mesajı verdi.

CHP’ye yönelik süreci “darbe girişimi” diye nitelendiren Özel “Ümit ediyorum Türkiye siyaseti bu yanlıştan hukuki mücadeleyle, siyasi mücadeleyle kurtulacağız” dedi.

Özel “Cumhurbaşkanı adayımız ve birçok arkadaşımız cezaevlerinde. Bu zor günler geçecek. Asla ve asla kötülük galip gelmez, iyiler kaybetmez. Haksızlıklar olur ama biz hepimiz hem milletimize hem Allah'a inanan insanlarız. Kim hak ettiyse o kazanır. Buna itiraz eden bir sosyal demokrat partinin iktidar yürüyüşüne engel olacağız diye bu kadar haksızlık Allah'tan reva değildir, biz de buna teslim olmayız” ifadelerini kullandı.

CHP'de bir an önce seçim yapılması gerektiğini belirten Özel "Kılıçdaroğlu'na geçmişte katkı sağlayan 10 arkadaşımız da bir an önce seçim dedi. Herkes seçim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

'Duyuyorum Karadeniz'de belediye başkanları istifa edelim diyor, aman yapmayın'

2 milyon üyeyle seçim yapılması çağrısını yineleyen Özel genel başkanlık için üyelerin kararına başvurulması halinde sonucu kabul edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün yüzde 85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. CHP genel başkanıyla bütünleşmiş, bir tek aykırı sesin olmadığı, o kurultaydan sonra girdiğim üç kurultaydan geçerli oyların tamamını aldığım, en son 1303 oyla seçildiğim bir süreci yaşadım.”

Parti içindeki istifa çağrılarına da değinen Özel "Duyuyorum, Karadeniz'deki neredeyse bütün belediye başkanları 'istifa edelim, yanına gelelim' diyor. Aman diyeyim yapmayın. Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz” dedi.

'Parti Meclisi'nde kurultay kararı alınırsa kimseyle bir derdimiz kalmaz'

Özel yeni parti iddialarına ilişkin soruya "Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz" diye yanıt verdi.

1 Haziran’da toplanması beklenen Parti Meclisi’ni işaret eden Özel "1 Haziran'da Parti Meclisimiz var. Kılıçdaroğlu orada kurultay kararını aldığı takdirde onunla da onu destekleyen kimseyle de bir derdimiz, sıkıntımız kalmaz. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir” dedi.

CHP Grup Başkanlığı'na ilişkin tartışmalara da değinen Özel, "Biz Meclis Başkanlığı'na sorduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu teyit ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis Başkanlığı bunu inceler ve kararını verir. Biz ayrıca dün Meclis Başkanlığından, genel sekreterlikten grup müdürlüğümüze bu konuda herhangi bir işlem olmadığını, usulün uygun olduğunu, yapılan işlemlerle grup başkanlığımızın tescil edildiğini, internet sitesine de işlendiğini söylediler. Durumda bir değişiklik yok” diye konuştu.

Bahçeli ile ne konuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili soru üzerine Özel şunları söyledi:

“Şimdi Devlet Bey’le zaten biz her bayramda, her kandilde görüşüyoruz. Yaşım onu gerektirir, Devlet Bey’i hep ben arıyorum. Kendisi nezaket gösterdiler dün akşam hani bugünü beklemeksizin aradılar. Bayramımızı kutladılar. İyi dileklerini söylediler. Takip ettiklerini, yani yağmurda ıslanmamızı, memleketimizdeki karşılanmamızı, İzmir’deki dün yapmış olduğumuz toplantıyı, coşkuyu, bunlardan bahsederek sağlık dilediler. Bunun dışında da bir şey söylemedi.

Zaten Sayın Bahçeli bir başka siyasi partinin genel başkanı. Nasıl biz MHP’de illerde görevden almalar oluyor, çeşitli tasarrufları oluyor, teşkilat kapatmaları oluyor. Dikkat ettiyseniz açıp ağzımızı bir kelime söylemeyiz. AK Parti il başkanını görevden alır, biz o içişlerine kimsenin karışmayız. Bir başka partinin siyaseti ile ilgili değerlendirmeler siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey’in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebrikinden ibarettir. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek ve kendi kararlarını verecek.”