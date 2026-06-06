Özgür Özel’den Akın Gürlek’e: 'Demokrasi düşmanı'

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CHP lideri Özgür Özel, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da yarın ki belde seçimleri öncesinde yurttaşlarla bir buluşma gerçekleştirdi.

"Biz Cumhuriyet'in, demokrasinin, seçimin, millet kimi seçiyorsa onun hizmet etmesinin, milletin istemediğinin gitmesinin partisiyiz" diyen Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendi, "Biz sandıktan yanayız" dedi.

Özel ANKA'ya göre şöyle konuştu:

"Göreve geldikten sonra Nevşehirli olduğunu hatırlayan kendince ve birtakım şeyler söyleyen bakana sadece şunu söylüyorum: Biz demokrasi ve sandıktan yana insanlarız. Millete sorarız, millet kimi seçerse baş tacı yaparız. Bugüne kadar milletin seçtiği bir belediye başkanına 'Bizim partili değil' diye hiçbir zaman kem gözle bakmadık. Diyorlar: 'AK Parti'den 550 belediyeye soruşturma var, CHP'den 300' ama AK Parti'den bir kişinin kapısına sabah giden yok, alıp götüren yok, gözaltı yok, tutuklama yok, ailesine zulüm yok ama CHP'den başta Ekrem İmamoğlu, herkese saldırıyor. Sen bu memlekete seçim için sandık için ne yüzle geldin? Seçilmiş belediye başkanlarına hakaret eden, iftira eden, onları görevinden uzaklaştıran demokrasi düşmanı... Hadi, hadi oradan.

'Saray'ın hesaplarını altüst edecek şey sizin birlik ve beraberliğiniz'

Bir de biz geliyoruz buraya, bana diyorlar ki şu parti, biraz önce Demokrat Parti’nin Genel Başkanı, yakışıklı oğlu ve güzel kızıyla sarıldık, bir arada. Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, MHP ve AKP bize fark etmez. Ben AK Parti’nin, burada sordum, seçim bürosu yokmuş. Seçim bürosuna gidiyorum, başarılar diliyorum, helallik istiyorum. Efendim Kıbrıs’tan vekilimiz var, sormam ‘Hangi partiden, nedir?’ diye. Kim varsa bu demokraside eğer kendi memleketinde bir şeyde birleşirse sarılırız, birlikte oluruz. Kem gözlere, ayrı tutanlara, ayrıştıranlara, düşmanlaştıranlara inat biz, savaşları birlikte kazanmış Türk milletinin birbirinden ayrılmayın evlatlarıyız. O yüzden bir yanda bizim partiye verilen mutlak butlan kararı, bir yanda ‘Bunları butlanla böleyim ki tepede mutlak sultan kalayım’ diye hesap yapanların hesabı. Ama bu hesapların hepsinin altüst edecek bir hesap var. O da şudur: Bizim birbirimize olan güvenimiz, sevgimiz ve dün 6-7 şehirde, sonra dönüp gelip bugün Çorum’da, burada ve yolundan geçtiğimiz her yerdeki bu büyük dayanışmadır. Sarayın hesaplarını altüst edecek şey Mustafapaşa’nın hesabıdır. Sizin birlik ve beraberliğinizdir.

Fotoğraf: ANKA

'Yeni mücadelenin parolası yürüyüştür'

Öfkenizi anlıyorum, kızgınlığınızı anlıyorum ama öfkeyi ve kızgınlığı bir enerjiye, bir mücadeleye çevirmek lazım. Onun için ben AK Parti’nin yargı kollarının kararıyla partiye butlan atandığında, içeriye polis girdiğinde, partiyi savunduk, polisimize dokunmadık. Yaka paça dışarıya atıldık ama ardından çıktık ve bir yürüyüşe başladık. Atatürk’ün iki büyük eserinden birisinin binasından çıktık ama öbürüne, Cumhuriyet’in kalbine, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüdük. Ertesi gün 100 binler olduk, Anıtkabir’e yürüdük. Bu yürüyüş, partimizdeki yürüyüş, adalet içindir, partide sandığı getirmek içindir ama esas yürüyüş, Türkiye’de sandığı getirmek ve Türkiye’yi kurtarmak içindir. Bu büyük yürüyüşe katılmaya var mısınız? Yeni mücadelenin parolası yürüyüştür."