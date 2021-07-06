Özgür Özel: Yapılan operasyonlara rağmen Türkiye üzerinden uyuşturucu dağıtımı devam ediyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, uluslararası raporlara göre Türkiye’nin uyuşturucuda artık güzergâh ülke değil, dağıtım üssü haline geldiğine dikkat çekti. Özel, “Uyuşturucuyla İçişleri Bakanı’nın dediği gibi sokak satıcılarının ayağı kırılarak mücadele edilmez, uyuşturucuyu Türkiye’ye sokan ve içeride üretenlerle mücadele edilmeli” dedi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; CHP’li Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye’de uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısının ve yakalanan uyuşturucu miktarının arttığına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Son olarak Panama’da, Türkiye’ye gönderilmek üzere bir gemide 616 paket kokain yakalandığını anımsatan Özel, Türkiye’nin daha önce uluslararası uyuşturucuyla mücadele kuruluşlarının hazırladığı raporlarda güzergâh ülke statüsünde değerlendirildiğini belirtti.

Özel, Türkiye’nin Afganistan ve İran’dan sonra en çok uyuşturucunun yakalandığı ülke olduğunu kaydederek “Yapılan operasyonlara rağmen uyuşturucu taşıma ve dağıtma organizasyonu Türkiye üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Uyuşturucu suç örgütlerine yargı ve siyaset dünyası içinden verilen desteklerin açığa çıkarılması, son dönemde ortaya atılan vahim iddiaların boyutları düşünüldüğünde bir zorunluluk” diye konuştu.