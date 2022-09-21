Özgür Özel: Soylu, Erdoğan iktidarı kaybettiği gün ülkeden kaçmaya kalkar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarı kaybettiği gün, ülkeden kaçmaya çalışacağını söyledi.

Özel, "Bu milletin canını yakan her olayda madden ve manen mücadele etmesi gerekirken bir bakıyorsunuz o pisliğin içinde. En azından fotoğraf çektirmiş. Normal bir gün duramaz. 'Ben Erdoğan varsa varım yoksa yokum' diyor. 'İlk uçakla kaçmam lazım' mantık bu. Bunu böyle söyleyemeyip tersinden söylüyor. Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan iktidarı kaybettiği gün bu ülkeden kaçmaya kalkar" ifadelerini kullandı.

Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ceza kesinleşirse, İmamoğlu siyasetten men edilecek

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün görülecek davasına ilişkin de konuşan Özel, "Ceza kesinleşirse, İmamoğlu siyasetten men edilecek. Şiir okudu diye 4 ay hapiste tutulan bir kişinin daha sonra parti kurup başına geçip başbakan, cumhurbaşkanı olduğu bir parti nasıl böyle bir akıl tutulmasına tutuluyor ki, şimdi kendi siyasi rakiplerini içeri attırıyor.Cesaret ederlerse yedikleri demokrasi tokadının 10 katını yerler" dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"İmamoğlu, yurt dışında bir uluslararası birliğin toplantısında kendisine verilen kürsüde İstanbul seçimleriyle ilgili 'Seçimi önce kazandık, iptal ettirdiler. Tekrar seçim oldu kazandık' diye konuştu. Türkiye'ye döndü. Dönünde İçişleri Bakanı Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, 'Gitmiş yurt dışında Türkiye'yi şikayet ediyor…' diye hakaret etti. Onun üstüne Ekrem beye sordular. Ekrem bey, Soylu'nun ifadesini tekrar etti.

Bunun üzerine YSK, seçimi kendi iptal ettiği için o laf bana söylendi diye dava açmış. İmamoğlu, Soylu'nun ağır tahriki altında kendisine yapılan hakarete aynı kelimeyle cevap veriyor. Ama dava açtılar. Ceza kesinleşirse, İmamoğlu siyasetten men edilecek. Şiir okudu diye 4 ay hapiste tutulan bir kişinin daha sonra parti kurup başına geçip başbakan, cumhurbaşkanı olduğu bir parti nasıl böyle bir akıl tutulmasına tutuluyor ki, şimdi kendi siyasi rakiplerini içeri attırıyor. Cesaret ederlerse yedikleri demokrasi tokadının 10 katını yerler. Bu millet böyle şeyleri affetmez. Ben cesaret edebileceklerini zannetmiyorum. Geçen gün Süleyman Soylu mahkemeye başvurmuş. 'Ben o zaman bir şey demedim ama o laf bana da söylenmiş bir laftır. Ben de şikayetçiyim' diyor. Biz zaten bu laf sana söylenmiş diyoruz, YSK'ya ne oluyor?"