Özgür Çelik'ten iddia: Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi öncesi dört meclis üyesi İstanbul dışına çıkarıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanması ve belediye meclis üyelerine yönelik operasyonların ardından Yeni Parti'nin çağrısıyla belediye binası önünde "Üsküdar'ın İradesi Yok Sayılamaz" buluşması düzenlendi.

Burada konuşan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde AKP’ye geçen dört belediye meclis üyesinin aileleri ve yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına götürüldüğünü öne sürdü.

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'Sırf aileleri onlarla temas kurmasın diye götürmüşler'

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Birinci çağrım, bugün İstanbul sınırlarının dışarısına çıkartılmış, transfer olmuş dört meclis üyemize. Şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul’un dışında bir noktaya onları, sırf akrabaları onlarla temas kurmasın diye, sırf aileleri onlarla temas kurmasın diye götürmüşler. Başlarına da devletimizin memurunu, polislerini dikmişler. Onlar yarın sabah buraya gelecekler.”

'Sizlere neyin teklif edildiğini biliyoruz'

Dört meclis üyesinin yargı baskısı altında parti değiştirdiğini iddia eden Çelik, söz konusu dört kişiye seslenerek şunları söyledi:

"Nasıl bir yargı baskısı altında olduğunuzu biliyoruz. Sizlere neyin teklif edildiğini biliyoruz. Hangi şartlarda ve hangi koşullarda bu transferi gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Yarın buraya geleceksiniz. Oylarınızı kullanırken bir kez daha elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınıza göre karar verin. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Gelin, Üsküdar halkının iradesine sahip çıkın.”

İki belediye meclis üyesi tutuklanmıştı

Çelik, iki belediye meclis üyesinin de başkan vekilliği seçiminde oy kullanmamaları amacıyla tutuklandığını söyledi. Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki’nin tutuklu olduğunu belirten Çelik, "İki pırıl pırıl meclis üyemiz, sadece Meclis Başkan Vekilliği seçiminde oy kullanmasınlar diye gözaltına alındılar. Gözaltı süreleri dolduktan sonra tutuklandılar" dedi.

AKP ve MHP'li belediye meclis üyelerine de seslenen Çelik "Bu yanlışa ortak olmayın. Kul hakkına girmeyin. Üsküdar halkının hakkına girmeyin. Sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınızla karar verin" ifadelerini kullandı.

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