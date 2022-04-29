Özgür Avrupa Radyosu: Kiev'de bir yapımcımız Rusya'nın saldırısında öldü

ABD Kongresi'nin fonladığı Özgür Avrupa Radyosu (Radio Liberty) Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çalışanının Rusya'nın hava saldırısı sonucu öldüğünü duyurdu.

Radyonun Ukrayna şubesi Radyo Svoboda tarafından yapılan açıklamada "Radio Liberty muhabiri ve yapımcısı Vera Gyrych Kiev'de yaşadığı evi vuran Rus füzesinin sonucu olarak öldü. Saldırı 28 Nisan'da gerçekleşti" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de roket ve havacılık şirketi Artem'e ait üretim tesislerini imha ettiklerini duyurmuştu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko saldırının ardından arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında bir kişinin cansız bedenini bulduklarını duyurmuştu.