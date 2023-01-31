Özgeçmişiyle ilgili yalan söyleyen ABD'li vekil meclis komitelerinden istifa edecek

Seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia eden Cumhuriyetçi Parti Milletvekili George Santos, üniversite arşivlerinde kaydının olmadığı ortaya çıkmıştı.

ABD'de özgeçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Santos, yeni atandığı meclis komitelerinden istifa edeceğini açıkladı.

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisine New York'tan milletvekili seçilen Santos, Cumhuriyetçi Parti genel toplantısında, yeni atandığı Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden ayrılacağını duyurdu.

Santos'un istifasının dün Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti. (AA)