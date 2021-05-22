Özge Mumcu ve Erinç Yeldan Cumhuriyet'teki yazılarına son verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet gazetesini hedef alan açıklamalarına yanıt veren Cumhuriyet gazetesi, Soylu'nun verdiği örneklerin "Can Dündar dönemine ait olduğunu" söylemişti.

Gazetenin eski çalışanlarının tepkisini çeken bu açıklama sonrası Özge Mumcu Aybars, sosyal medyadan, "Cumhuriyet Gazetesi’ne duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım. Cumhuriyet’in tüm emekçilerine derin saygılarımla" paylaşımında bulundu.

Erinç Yeldan ise yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'de dün yer alan 'açıklama' yazısının içeriği ne gazetenin ilkeleriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır. Cumhuriyet’teki köşe yazılarıma son veriyorum. Değerli okurlarıma ve Cumhuriyet'in emekçilerine yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ederim" dedi.