Özer Sencar son anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan'a kötü haber

MetroPOLL Araştırma anket sonuçlarını açıkladı. Ankette, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı bir önceki aya göre 2,9 puan, ‘Erdoğan’ın rakibinin kim olacağına bağlı’ olarak muhalefet adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı 4,4 puan düştü.

Erdoğan’ın karşısına çıkan adaya oy vereceğini söyleyenlerin oranıysa geçen aya göre 2,8 puan arttı.

MetroPOLL’ün kasım ayına ilişkin ‘Erdoğan mı rakibi mi’ anketinin sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlar şöyle:

Erdoğan’a oy veririm: Yüzde 37

Erdoğan’ın rakibine oy veririm: Yüzde 38,3

Rakibin kim olduğuna bağlı: Yüzde 16,9

Cevap yok: Yüzde 7,9



Bu oranlar eylülde şöyle olmuştu;

Erdoğan’a oy veririm: Yüzde 40,1

Erdoğan’ın rakibine oy veririm: Yüzde 35,5

Rakibin kim olduğuna bağlı: Yüzde 21,3