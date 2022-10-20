Özer Sencar, Fatih Altaylı'ya yanıt verdi: Baltasını taşa vurdu

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, kendisi hakkında siyasi mühendislik yaptığını söyleyen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya yanıt verdi.

Altaylı yazısında, Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar’ın, anket yapmayıp algı yarattığını öne sürerken, "Bana sorarsanız ortada Metropoll’un yaptığı bir anket falan yok. Masa başı siyaset mühendisliğini 'anketçilik' olarak sunuyor. Kendi fikirlerini 'anket sonucu' diye pazarlıyor” demişti.

Özer Sencar, Altaylı’ya Twitter'dan yanıt verdi ve şunları yazdı:

"Fatih Altaylı baltasını taşa vurdu. Kendisi adına iki kez arandım ve programına davet edilmiştim son bir yılda ve kabul etmemiştim. Bu günlerde birilerini çok rahatsız etmişiz anlaşılan."