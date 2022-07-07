Özelleştirme İdaresi'nin Kalamış Yat Limanı'nı satma ısrarı

Bugün Resmi Gazetede Özelleştirme İdaresinin Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının 40 yıl süresince işletilmesi ihalesinin ilanı yayımlandı. Son teklif verme tarihi 27 Eylül 2022 öngörülüyor. İhaleye yabancılar da girebiliyor. İstenilen geçici teminat tutarının 75 milyon lira olduğuna bakılırsa en az 2,5 milyar gelir bekleniyor. (75 milyon X yüzde 3)

İstanbul’un en büyük, Türkiye’nin ikinci büyük limanı olan Fenerbahçe yat limanı 7 Mart 2011 tarihinde özelleştirme programına alınmıştı. Özelleştirme İdaresi, 435 bin metre kare büyüklüğünde iki yat limanı ve otopark dışında 15 bin metre kare turizm tesis alanı ile 2 otel yapılmasının öngörüldüğü imar planını onayladı ve 2014 yılında ihaleye çıktı. Koç grubu 664 milyon Dolar teklif verdi. Ancak Kadıköy Belediyesi ile kitle örgütlerinin güçlü direnişleri üzerine geri çekilmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının 2017 yılında özelleştirilmesi yeniden gündeme geldi. Ancak plan tadilatına ilişkin davalar sürmekteydi. 27 Nisan 2018 tarihinde yapılması öngörülen ihaleye yeterli istekli çıkmadığı için iptal edilerek davaların sonuçlanmasından sonraya bırakıldı.

Yat limanının Özelleştirilmesi için 27 Mart 2021 tarihinde bir ihale ilanı daha yayımlandı. İsteklilerden tekliflerini en geç 7 Temmuz 2021 tarihine değin vermeleri istendi. İhaleye katılmak için 30 milyon lira geçici teminat isteniyordu. Geçici teminat tutarı ihale bedelinin yüzde 3’ünden az belirlenemiyor. Bir milyar lira beklenen ihaleye Koç Grubunun şirketi TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ ortaklığı 2 milyar 530 milyon lira teklif verdi. İhale onaylandı ancak 19 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildi.

Özelleştirilmesi sürecinde, Kadıköy Belediye Başkanlığı, Belediye sınırları içinde olan Limanın özelleştirme ihalesine katılmak istemiş ancak Özelleştirme İdaresi, Belediyenin başvurusunu, Özelleştirme İdaresinin kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapamayacağını gerekçe gösterip ihaleye katılma isteğini bile reddetmişti.

Yeterli özen gösterilmez karşı çıkılamazsa İstanbul’un yat limanı kapasitesinin yüzde 25’ini; Türkiye’nin yüzde 6’sını temsil eden Kalamış Yat limanı 2,5 milyar liraya özel ellerin olacak.