Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan TEİAŞ açıklaması

TEİAŞ Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil" denildi.

'Özelleştirilemez' olarak niteleniyordu

AKP’nin iktidara geldiği günden beri enerji sektöründe uyguladığı özelleştirme ve piyasalaştırma politikalarında önemli bir yer tutan TEİAŞ'ın özelleştirme kararına göre 2022 yılına sonuna kadar kurumun özelleştirme kapsamına alınması ve halka arzına yönelik olarak özelleştirme hazırlık işlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Enerji alanında geçen 20 yılda yapılan büyük özelleştirmelere rağmen TEİAŞ bugüne kadar özelleştirilmedi. Bunun en önemli sebeplerinden birisi TEİAŞ’ın elektrik iletimi alanına tekel durumunda stratejik bir göreve sahip olması. 1970 yılında kurulan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde bulunan üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması nedeniyle kurumun parçalara ayrılmış ve her alanda piyasalaşma hedefiyle özelleştireler yapılarak ülkenin kaynakları patronların insafına terk edilmişti.

Bugüne kadar özelleştirme uygulamalarından azade kalan TEİAŞ yürüttüğü faaliyet nedeniyle “özelleştirilemez” olarak niteleniyordu.

TEİAŞ neden stratejik bir kurum?

Santrallerde üretilen elektriğin yüksek gerilim hatları ile dağıtım şebekelerine iletilmesi ile görevli TEİAŞ ayrıca şebeke güvenliğinin sağlanması için yük tevzinin yapılması, hatların projelerindirilmesi, tesisi, bakımı, kontrolü, işletmesi ve yük dağıtımı ile de görevli.

TEİAŞ sayılan görevlerinde şu anda kamu tekeli durumunda. Elektrik dağıtım şebekelerinde (orta gerilim) olduğu gibi iletim şebekelerinin (yüksek gerilim) bölgelere ayrılarak özelleştirilmesi teknik olarak mümkün değil. Türkiye’nin doğusu ile batısını birbirine bağlayan uzun hatlar elektrik şebeke güvenliğinde önemli olduğu kadar milli güvenliğin de bir parçası.

Öte yandan 22 bölge müdürlüğü ve 10 yük tevzi işletme müdürlüğü ile Türkiye’nin genelinde kamu hizmeti yürüten TEİAŞ’ın pek çok yerde teşkilatı, lojmanı, gayrimenkulleri vb. bulunuyor.