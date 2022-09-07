Özel okullarda vurgun: 'Bu kesinlikle büyük bir fırsatçılıktır'

Yüksek enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış ve gıda maliyetlerini bahane eden bazı özel okullar erken tahsil ettikleri yemek ücretlerine zam yaptı. Okulların açılmasına günler kala velilerden 2 kata varan fark ücreti istenmeye başlandı.

Özel okulların çocuklar için istediği yemek ücreti ise 126 lira olarak hesaplandı. Özellikle erken ödeme yapan velilerden bazı özel okullar artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle yemek ücretlerine zam yaptıklarını söyleyip yaklaşık 2 kata varan fark ücreti talep ediyor. Fiyat artışlarına yönelik velilere SMS ile bildirim yapıldı. Duruma tepki gösteren veliler ise işyerlerinde 42 lira olan yemek ücretinin özel okullarda fahiş olarak zamlandığını ve kendilerinden günlük 126 lira yemek ücreti istendiğini belirtti.

'Bu büyük bir fırsatçılık'

Posta gazetesinde yer alan habere göre bir okul yönetimi velilerin cep telefonlarına bilgilendirme mesajı atarak, gıda ve enerji fiyatlarının hızla yükselmesini gerekçe gösterdi. Mesajın devamında ise ‘2022-2023 eğitim döneminde toplam yemek ücretimiz 18 bin 674 lira olarak güncellenmiştir’ denildi.

Söz konusu bu okulda, velilerden haziran ayında 10 bin 800 lira tahsil edilmişti. Bir başka deyişle gıda ve enerji enflasyonundaki artış ortadayken 2 ay sonra 8 bin liralık (yüzde 74) zam yapılmıştı. Mesajı gören Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ da “Bu kesinlikle büyük bir fırsatçılıktır” dedi.

'50 liraya en iyi yemeği veririz'

18 bin 674 liralık yemek ücretinin okulun açık olduğu gün sayısı yani 148 gün hesap edildiğinde öğün başına 126 liraya denk geldiğini ifade eden Bozdağ, “Böyle bir rakam lüks restoranlarda olur. Maliyetlere yüzde 100 zam geldiği doğru ancak geçen yılki personel yemeği 20 liraydı bu sene 40 ile 42 liraya çıkardık. Yani veliler, işyerlerinde bu fiyata yemek yerken öğrencinin 126 liraya yemesi normal değil. Federasyon olarak bu özel okullara 50 liradan en iyi yemeği vermeye hazırız” dedi.

'Devlet 52,8 lira olarak belirledi'

Devletin, bu yılki kişi başı 4 çeşit yemek maliyetinin 52.8 lira olmasının kabul edilebilir bir masraf olarak onayladığını da vurgulayan Hüseyin Bozdağ, şöyle devam etti:

“Bu rakama rağmen biz ortalama yüzde 8 kârlarla satışımızı yapıyoruz. Yani 40 ile 42 bandındayız. O rakamdan satabilecek olmamıza rağmen bunu bile fırsata çevirmedik. Bu kadar enflasyona rağmen özel okullar böyle bir fiyat koymamalı."

Dernek Başkanı: Erken kayıt yük getirdi

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk de özel okul ücretleri için yüzde 36.72’lik artış oranı uygulanmasının zorunlu tutulduğunu anlatarak, “Diğer taraftan velilere kolaylık olması bakımından yapılan erken kayıtlarda eğitim ücretleriyle birlikte yemek dahil hizmet verilen her alanda yüzde 36,72’lik artış uygulandı. Ücret ilanlarından kısa bir süre sonra ekonomide meydana gelen dalgalanmalar sonucu, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon oranları yüzde 70 ila yüzde 159,6 arasında değişti. Bu durum erken kayıt yapan okullara ciddi bir ekonomik yük getirdi. Ancak yemek ücretlerinde aşırı ücret taleplerinde bulunulması kabul edilemez. Aşırı ücret artışı talebinde bulunan okullar hakkında velilerimizin, resmi makamlar ve Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde haklarını mutlaka aramalarını isteriz” diye konuştu.