Özel okullarda 2023 ücret artışına ilişkin açıklama

Yeni yılda uygulanacak zamlarla özel okul ücretlerinin fiyatları merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Özer, özel okullarda 2023 ücret artışına ilişkin, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorusu üzerine konuşan Özer, özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Özer, "Tabii sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı. (AA)