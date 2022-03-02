Özel okul patronları kölelik istiyor: Öğretmenler tek taraflı fesih yapamasın

Birlik Sendikası sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda özel okul patronlarının "öğretmenlerin tek taraflı sözleşme fesih hakkı" olmasını çözülmesi gereken sorun olarak tarif ettiğini, patronların Anayasa'ya da aykırı olan "zorla çalıştırılma" talebiyle suç işlediklerini duyurdu.

Birlik Sendikası paylaşımında "Özel okul patronları sahibi olduğu okullarda çalıştırdığı öğretmenlerin hakkını gasbetmeye o kadar alışmış ki yan yana gelince anayasaya aykırı olan zorla çalıştırmayı da dayatabilecekleri yanılgısına düşmüşler." ifadelerini kullandı.