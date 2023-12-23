Özel okul öğretmenleri anlatıyor: 'Geçinemiyoruz'

Asgari ücret tartışması sürüyor. Ekonomik kriz içerisinde cebini doldurma derdi olan patronlar bir araya gelerek emekçilerin hayatını etkileyecek asgari ücreti belirlemeye çalışıyor. Hayat pahalılığı ve yoksulluğun artmasıyla emekçilerin eline geçen ücret hızlı bir şekilde erirken patronlar ise sırça köşklerinde hayatlarını devam ettiriyor.

Özel okul öğretmenleri de zorlu yaşam koşulları içerisinde bir yandan öğrencilere iyi bir eğitim vermeye çalışırken, bir yandan da asgari ücret seviyesine gerilemiş maaşlarıyla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Patronların kâr hırsı ve keyfi durumu ile kimi öğretmen işten çıkarılıyor kimisi ise daha düşük ücretlerle daha uzun süreler çalışmak zorunda bırakılıyor.

Patronlarla sözleşme masasında anlaşılan ücretler, ekonomik krizin ve enflasyondaki agresif artışın da bir sonucu olarak hız kesmeden eriyor. Patronlara vergi indirimleri ve teşviklerle daha fazla kâr olanağı sağlanırken, özel okul öğretmenleri asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalıştırılmaya devam ediyor.

'Patron ne lütfetti ise onu alıyoruz'

Özel okul öğretmenleri asgari ücret tartışmaları sürerken hayat pahalılığı karşısında düşüncelerini dile getirdi:

“Yıllardır özel okulda öğretmenlik yapıyorum. Ücretlerimiz her eğitim-öğretim yılı sonunda yaptığımız sözleşmelerle belirlenirdi. Bir yıl boyunca o ücretlerle gündelik hayatımızı sürdürmeye çalışırdık. Pandemi sonrası ‘artan hayat pahalılığı ile mücadele’ adı altında yapılan asgari ücret zamları maaşlarımıza aynı oranda hiçbir zaman yansımadı. Üstelik son iki yıldır asgari ücrette Temmuz ayında yapılan zamla birlikte yılda iki kez artış olurken bizler hâlâ zam öncesi imzaladığımız ücretlerle çalışmaya devam ediyoruz. Ev kiralarının, faturaların, ulaşımın, gıda fiyatlarının katlandığı bir dönemde aldığımız ücretler asgari ücret değilse bile asgari yaşam standardına yetmiyor. Özetle geçinemiyoruz. Aralık ayı boyunca yapılan görüşmelerde belirlenen asgari ücretin biz özel sektör öğretmenlerine hiçbir katkısı yok. Asgari ücret netleştiği andan itibaren her şeye zam gelecek ve bizler ancak Şubat ayı itibariyle görüyor olacağız yansımasını. Pazarlık yok, netlik yok… Şubat’ta maaş hesabına gelen ücret ne ise onu alıyorsundur. Patron ne lütfetti ise artık.”

‘Hayat pahalılığına karşı bir yaşama tutunma öyküsü biz emekçilerin durumu’

“Geldiğimiz noktada artan hayat pahalılığına karşı bir yaşama tutunma öyküsü biz emekçilerin durumu. Yatmayan mesai ücretleri, mobbing sömürü bir yana yaşamımızı sürdürmemiz için olan temel ihtiyaçlarımız dahi önümüzde sıra ile durmakta. İstanbul’da yaşamını sürdürmeye çalışan bir eğitim emekçisi olarak özel sektörün sahte yüzünü fazlaca yaşamakta ve bütün bu fiziki imkansızlıkların yanında eğitimci kimliğimiz nedeniyle de ruh sağlığımızı fazlaca diri tutmaktayız. Yeni yılın gelişi bizler için asgari ücretin artışını kutlayarak daha da yoksullaşma değil bir mücadele yılı olarak bize asgari ücret tutarında maaşları layık gören düzene karşı mücadeledir.”

'Bugün bir öğretmenin maaşı 42 bin TL’den az olmamalı'

Birlik Sendikası da bir açıklama yaparak özel okul öğretmenlerinin taleplerini duyurdu. Açıklamada, "Patronlar emekçilerin kaderini belirlemeye çalışadursun, bizler emeklerimizin karşılığını almak için bir araya gelmeye ve sözümüzü söylemeye devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada, "Bugün bir özel okul öğretmeninin maaşının asgari ücretin biraz üstünde olması kabul edilemez. Bugün bir öğretmenin maaşı Devlet memurlarına yapılacak ücret zammını ve yan haklarımızı hesapladığımızda 42 bin TL’den az olmamalı" ifadelerine yer verildi.

"Haksızlıklara, güvencesizliğe, düşük ücretlere, yoksullaşmaya karşı öğretmenleri, özel okullarda patronlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" diyen sendika ayrıca özel okullarda çalışan öğretmenler için hazırladıkları sözleşme teklifini de paylaştı: