Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sonrası yaralanan iki özel harekatçının hayatını kaybettiği açıklandı.
Aslı İnanmışık
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: İki özel harekatçı hayatını kaybetti
Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevkiyatı yapılırken patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sonrası yaralanan iki özel harekatçının hayatını kaybettiği açıklandı.