Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: İki özel harekatçı hayatını kaybetti

Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevkiyatı yapılırken patlama meydana geldi.

Haber Merkezi

Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası yaralanan iki özel harekatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

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