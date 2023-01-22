Özel harekat polisi boşanma aşamasındaki polis eşini sokak ortasında öldürdü

Antalya’da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, saat 12.00 sıralarında Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz’ın yanına geldi.

DHA'nın haberine göre, sokak ortasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabanca ile eşine 10 el ateş etti. Aslı Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Eşini öldüren Hüseyin Emre Yılmaz, olayın ardından aynı silahla kendini vurdu. Başından yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir çocuk annesi Aslı Yılmaz’ın cesedinin aynı hastanenin morguna kaldırıldığı bildirildi.