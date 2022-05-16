Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı bir kadını işkenceyle öldürmekten tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sakine Kültür işkenceyle katledilerek, cansız bedeni yol kenarına bırakıldı. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Barkın ile Yunus Kültür ve Hacı Kültür gözaltına alındı.

Evrensel'in haberine göre; Şırnak’ın Silopi ilçesinde Sakine Kültür’ün katledilmesiyle ilgili gözaltına alınan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın ile Yunus Kültür ve Hacı Kültür, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, Sakine Kültür’ü işkenceyle katlettiğini itiraf etti. Fail İbrahim Barkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Kültür ve Hacı Kültür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.