Özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir halk otobüsü 3 yaşındaki Emine Nur Zengin'e çarptı.

Otobüs Ata Sokak'ta seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

Ağır yaralanan Emine Nur Zengin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Otobüs şoförü M.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emine Nur Zengin'in cenazesi bugün Tavşantepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'Mahalleye kasis ve park istedik, yapmadılar'

Daha önce mahalleye kasis yapılmasını istediklerini belirten Emine Nur Zengin'in dayısı Yılmaz Çelik, “İçimiz kan ağlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallemize çocuklar için bir tane park istedik yapılmadı. Muhtarımıza o kadar söyledik. Mahalleye bir tane kasis yapılmasını istedik. Onu da yapmadılar. Şoför direğe çarpmamak isterken çocuğa çarptı. Daha önce de buna benzer kazalar bu mahallede meydana geldi. Park olsaydı mahallemizde çoluk çocuk parkta oynardı" diye konuştu.

Olcay Alakuş ise, “Yolda beton direk var diye otobüs şoförü sağ aynaya bakarken, kız önüne çıkıyor ve görmüyor. Çocuğu eziyor. 2-3 metre gittikten sonra şoför duruyor” dedi.

