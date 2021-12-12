Özel Ege Şehir Hastanesi'nde işçi kıyımı

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nden işçiler, işyerinde yaşananları ve Hastane’nin işçilere uyguladığı kıyım politikasını Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na aktardı.

İki buçuk aydır maaşlar ödenmiyor

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na gelen ihbara göre farklı birimlerde çalışan birçok işçinin maaşları iki buçuk aydır ödenmemiş durumda. Hastane yöneticileri ise kendilerine soru yönelten çalışanlara bu belirsizliğin ne kadar süreceğinin bilinmediğini aktarmakta.

Geçtiğimiz günlerde 2022 ücret tarifesini yayınlayan, bünyesinde birçok sağlık birimi bulunan, birçok kurum ile anlaşmaları bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin maaşlarını aylardır ödemediği farklı iş tanımlarında onlarca çalışan bulunuyor.

Hastaneden kıdem tazminatlarını gasp etme çabası

Hastane çalışanlarının bir bölümü haklı nedenle sözleşmelerini feshetmiş bulunmakta. Kıdem tazminatlarını ve diğer alacaklarını istemek için temasa geçen işçilere ise Özel Ege Şehir Hastanesi yönetimi akıl almaz bir teklifle geldi.

Hastane yönetimi işçilere kıdem tazminatı ile ödenmemiş maaş alacaklarını 2022 yılının ikinci yarısından başlamak kaydıyla taksitlerle ödemeyi teklif etti. Yöneticiler, kur farkı ve enflasyona rağmen ise alacaklara herhangi bir faiz yansıtılamayacağını belirtti.

Haklı nedenle iş akdini sonlandıran işçilerin ise Hastane’nin bu teklifini trajikomik bulduğu ve teklifi kabul etmedikleri belirtildi.

İşten çıkarılan işçilere zorla 'haklarımı aldım' yazısı imzalatıldı

Bunların yanında bazı departmanlarını kapatan Özel Ege Şehir Hastanesi, bu departmanlardaki işçileri hiçbir hak vermeksizin işten çıkarttı. İşten atılan işçilere kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacakları ve yan haklarını aldıklarına dair, zorla gerçeğe aykırı belge imzalatıldığı ortaya çıktı. Bu gerçeğe aykırı belgeleri zorla imzalatanların Hastane yöneticileri olduğu düşünüldüğünde etik ilkelere göre hareket ettiği varsayılan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin toplum sağlığı ve güvenliği açısından da riskler barındırdığı yorumu aktarıldı.

Çok sayıda farklı işçi düşmanı uygulamalarda bulunulan İzmir Özel Ege Şehir Hastanesi’nde, bu haksızlıklara uğrayan bazı işçiler hukuki başvuru yollarına girişmiş durumda olduğu bildirildi. Ancak daha önemlisi haklarını almak için bir araya gelen farklı departmanlar ve mesleklerden çok sayıda işçinin önümüzdeki günlerde bu çerçevede mücadeleye başlayacakları aktarıldı.