Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri taleplerini sıralayacak

İzmir’de bulunan özel Ege Şehir Hastanesi işçileri ödenmemiş maaşları, ücret alacakları, kıdem ve ihbar tazminatları için bir dayanışma ağı kurmuştu.

Hakları için bir araya gelen işçiler bu akşam saat 19.30'da İzmir NHKM'de buluşarak taleplerini belirleyecek.

Ege Şehir Hastanesi’nin yaklaşık 3 ay boyunca maaşlarını ve ücretlerini ödemediği işçiler işten ayrılmak zorunda kalmış, haklı sebeple işten ayrılan işçilere alacakları da ödenmemişti.

Buna rağmen her pozisyona onlarca yeni işçi alımı için ilan veren hastane, kendisine başvuran işçilere 2022 Aralık ayını bulan cüzi miktarda ödemeler yapabileceğini belirtmişti. Ayrıca bazı departmanları kapatan hastane yönetimi, işçilere zorla haklarını aldıklarına dair evrak imzalatmıştı.

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