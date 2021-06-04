Özdemir'den '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması: Üst düzey siyasetçi bu ismi bana söyledi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özdemir, "Bugün üst düzey bir siyasetçi off the record bu ismi bana söyledi. Henüz farklı kaynaklardan doğrulatamadım. Ancak çok sürpriz yok!" dedi.

Özdemir'in "çok sürpriz yok" notu ve konuyu gündeme getiren Soylu'nun ısrarla net bir açıklama yapmaktan kaçınması Metin Külünk iddialarını güçlendirdi.

Külünk hakkında, Peker'in AKP'de bağlantıda bulunduğu isim iddiaları da gündeme gelmişti.

Peker bu hafta 10 bin dolar alan ismi açıklayacağını söylemişti.