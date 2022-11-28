Özdağ'ın çağrısına 6'lı masadan ses: Erdoğan aday olamaz

Altılı Masa'nın bugün yapılacak 9. tur toplantısı öncesi Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan ev sahibi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, halkın yüzde 65'inin parlamenter sistemi istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özellikle ekonomiye olan etkilerini dile geçiren Uysal şunları söyledi:

“Halkın yüzde 65'inin parlamenter sisteme dönmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ekonomide batıl fikirler getirip, halkın sofrasındaki ekmeği çaldılar. Enflasyonu patlatıp, yoksulluğu 81 şehre, 922 ilçeye, binlerce köy ve mezraya yaydılar. Milyonlarca göçmen ile demografik yapımız tehlikeye girdi. Gençleri doğdukları topraklarda gelecek kuramayan bir ülkeden daha büyük felaket olamaz. 20 yılda ne hale geldiğimiz ortada, şimdi 5 yıl daha istiyorlar. 20 yıldır yönetimde kim vardı? Bu millete yüklü bir fatura çıkardılar, şimdi o faturayı da Türk milletine ödetiyorlar ve 5 yıl daha ödetmek istiyorlar.”

Altılı Masa'nın adayı konusuna da değinen Uysal, “Bizim 13. Cumhurbaşkanı adayımız belli, adı ‘Adalet'… Ülkeye adaleti getirecek, sefaleti yoksulluğu, adam kayırmayı, kravatlı soygunu, fetret dönemini bitirecek. Adımız değil alnımız ak olacak. Zihinlerde yaratılan düşmanlığı, kutuplaşmayı sona erdirecek. Altılı masa bunları yapacak çünkü Türk milleti ve Cumhuriyet, dört nala felakete gidiyor” dedi.

Uçurumun kenarındayız

‘Devleti ele geçireceğiz' diyerek yola çıkanların ülkenin kaynaklarını kuruttuğunu ve kurumlarını çökerttiğini dile getiren Uysal “Buna son vermek zorundayız. Bu iktidara ve bu hükümet sistemine değil 5 yıl, 5 gün dahi süre verilemez. Uçurumun kenarında ve eşikteyiz. Ama biz ve halkımız rahmetli Demirel'in dediği gibi, bereketli toprakların bedbaht insanları olmayacağız. Sözü biten ve ülkeyi bu hale getirenler gidecek ve hepsi de hesap verecektir” değerlendirmesini yaptı.

'Erdoğan 3. kez aday olamaz'

Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına değinerek “Anayasa açık, bir kişi en çok 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. TBMM 18 Haziran'dan önceki bir tarih için seçimi öne almazsa Erdoğan da yeniden ve 3. kez aday olamaz. Seçimin öne alınması için ise AKP-MHP'nin oyu yetmiyor. Ancak iktidar bu ülkede, ‘Ben yaptım oldu' mantığı ile hareket ediyor. 2 dönem kıstasını bu iktidar getirdi. Şimdi biz anayasayı hatırlattığımızda, ‘Önümüzü kesmeye çalışıyorlar, Erdoğan'ın adaylığından korkuyorlar' gibi bahanelere sığınacaklar. İlk adaylık eski Anayasa'ya göreymiş 2. adaylık yenisine göreymiş, yeniye göre bir hakkı daha varmış, bahane çok” dedi.

Altılı Masa dokuzuncu toplantıyı Turgut Özal'ın odasında yapacak

Altılı Masa'yı oluşturan liderler bugün önce Bilkent Otel'de parlamenter sisteme dönüş modelini açıklayacak, ardından DP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Toplantı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da ANAP Genel Başkanı iken kullandığı makam odasında gerçekleştirilecek. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa’nın 9. toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılacak.

Bu zirve öncesi 6'lı Masa; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni anlatmak için basının karşısına geçecek. Tanıtım toplantısı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin 28 Şubat 2022'de açıklandığı Bilkent Otel'de yapılacak. Altı siyasi partinin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ile milletvekilleri, saat 10.30'da başlayacak toplantıyı sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak duyurdu. Sosyal medya mesajlarında “Şimdi Demokrasi Zamanı” etiketi kullanıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Bu seçimde kimin aday olacağı tartışması yoğunlaşıyor. Daha çok Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmaları yapılıyor ama Cumhur İttifakı'nın adayının da Erdoğan olacağı varsayılıyor. Oysa Erdoğan'ın Anayasa'ya göre, 3'üncü kez aday olması mümkün değil" demişti.