Özdağ'dan seçim açıklaması: Uyarıyoruz!!! İktidarın yeni bir oyun hazırlığının duyumlarını alıyoruz

AKP cephesinden gelen seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı yorumlarına rağmen başka bir plan olduğuna yönelik açıklamalar gelmeye de devam ediyor.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, iktidarın bir seçim oyunu hazırlığında olduğunu söyledi.

"Uyarıyoruz!!! İktidarın milletimize yeni bir oyun hazırlığının duyumlarını alıyoruz" diyen Özdağ, "Saray'ın karanlık dehlizlerinde kotarılan plan özetle: AK Partisi, deprem felaketi sebebiyle güya böyle bir zamanda seçim konuşulmaz diyerek hassas/vicdanlı bir role bürünmüş durumda" ifadesini kullandı.

Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cumhur koalisyonunun kesinlikle seçimden kaçmayacağı, zamanında yapacağı, hatta YSK yetiştirebilirse 14 Mayıs’ta bile seçim yapmak istediği propagandası hız kazandı. Ve fakat alttan alta deprem sebebiyle birtakım teknik (!) sorunların varlığı da pompalanmaya başlandı.

İktidar yetkilileri/sözcüleri ve kalemşörleri bu teknik sorunların esasen seçmen iradesinin sandığa tam olarak yansımayacağını işlerken iktidar EYT dahil belli başlı düzenlemeleri Meclis'ten geçirerek seçime gitmek istediği algısını güçlendirecek. Kamuoyuna (özellikle dünya kamuoyuna) seçimden kaçmayan, bahanelere sığınmayan, kendine güvenen, yasalara bağlı bir yönetim profili çizecek ki meşruiyetine halel gelmesin. İşte Cumhur koalisyonu da tam olarak böyle olmasını isterken top YSK’nın önüne gelecek.

YSK nasıl ki son anayasa referandumunda seçmen iradesine zarar vermez diyerek yasalara aykırı olarak milyonlarca mühürsüz oy pusulasını geçerli saydı ve bu ucube sisteme yol açtı ise yine bir şekilde benzer bir karar alacak. Bu sefer de depremde yer değiştiren milyonlarca seçmenin oy kullanması teknik imkansızlıklar sebebiyle mümkün değil diyerek seçimleri “iktidar lehine” MAKUL BİR SÜRE ertelediğini açıklayacak. Gerekçe; seçmen iradesinin sandığa sağlıklı yansımayacağı.

YSK ne der biz bilemeyiz sözü, sizin altını şimdiden doldurduğunuz biz yapmadık onlar yaptının hazırlığıdır. YSK sizin iradeniz dışında bir karar verebilir mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz! Buradan uyarıyorum; Karnınızdan konuşmayı, milletimize oyun kurmayı aklınızdan geçirmeyin."