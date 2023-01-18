Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya yanıt: 'Ağlamaman için seni de yolluyoruz'

Zafer Partisi'nin seçim videosuna ilişkin açıklamada bulunan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yarın öbür gün bu ülkede hâkim de olacaklar, bürokrat da olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Alçı'nın sözlerine yanıt veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sen kabuslar göreceksin. Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Annan planı dedin, cemaat dedin, açılım dedin hep yanıldın. Suriyeliler kalsın diyorsun yanılıyorsun. Türk çocuklarının rızkını yedirmedik, vatanını böldürmedik diye sen kabuslar göreceksin. Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz."