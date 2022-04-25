Özdağ, Yavaş konusunda ısrarcı: Kazanabilecek tek aday, teklif götüreceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "6'lı ittifak Mansur Bey'i değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz" dedi.

Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırmalarının kamuoyunun gündemini etkilediğini belirten Özdağ, anketlerde Yavaş'ın toplumun bütün kesimlerinden destek aldığının ortaya çıktığını söyledi.

Özdağ, partisinin Yavaş'ın aday olması teklifiyle ilgili birçok spekülasyon yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Zafer Partisi'nin Mansur Yavaş'ı aday gösterme, adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir komplo aramaya, başka bir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette, Mansur Bey'in kazanabilecek tek aday olmasına rağmen, altını çizerek söylüyorum, CHP Genel Merkezinin Mansur Yavaş'ı adayı yapmama kararı almış olması bu çağrıyı yapma nedenimizdir."

Yavaş ve ekibine yönelik iddialara ilişkin CHP'nin tepki göstermediğini savunan Özdağ, "Türkiye bu kadar ağır bir görevle karşı karşıyayken, hiçbir sorumlu siyasetçinin, genel başkanın, 'Mansur Bey, Ankara'nın sokaklarını temizlemeye devam etsin, ondan başka bir şey istemiyoruz.' deme hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ümit Özdağ, bir soru üzerine, Yavaş'la temas kurmadıklarını belirterek, "6'lı ittifak Mansur Bey'i değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz." dedi.