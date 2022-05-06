Özdağ-Soylu tartışmasına CHP'den ilk açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet'ten Deniz Ogan’a konuşan Öztrak "Süleyman Soylu'nun dün siyasi parti liderine söylediği laflar kabul edilebilir gibi değil. Sonuç itibarıyla Süleyman Soylu, seçilmemiş atanmış biri" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü "Memur statüsünde olan bir kişinin siyasi parti liderine sözleri kabul edilebilir gibi değil. Soylu'nun bu söylediklerini şiddetle kınıyoruz. Atanmış bir bakanın böyle konuşmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.