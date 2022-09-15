Özdağ, Soylu ile küfürleştiği telefon görüşmesini anlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiklerini söylemesinin ardından konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özdağ, "Soylu telefonda ‘Siz beni tehdit ediyorsunuz” dedi ve küfür etmeye başladı. O küfürler edince, ben de anlamış olduğu dilden cevap verdim. Almanya'da bir içişleri bakanı, değil bir milletvekiline, sade bir vatandaşa küfretse görevden alınır" ifadelerini kullandı.

Özdağ, olayla ilgili şunları söyledi:

"Süleyman Soylu ile benim aramda mesele kişisel değildir. Soylu'nun bana ilk kez Antalya'da Göç İdaresi Başkanlığı'nın çalıştayında hakaret etti. Fakat bağımsız Türk yargısından bunun hakaret olmadığı kararı çıktı. Bu küfürleşme benim açımdan da Türkiye açısından da kişisel bir mesele değil. Bir baskıcı rejimin İçişleri Bakanının, bir parlamentere ve parti genel başkanına politikalarını engellediği için ve deşifre ettiği için nefret kusmasıdır. Benim Soylu'nun temsil ettiği rejimle kavgam Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti kavgasının yansımasından ibarettir.

'WhatsApp'tan uyardım'

Soylu neden yıllardır Özdağ'a hakaret ediyor? Çünkü Soylu'nun, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin demokratik yapısını bozan, Anadolu'yu bir iç savaşa sürükleyen, emperyalist projelere hizmet eden politikaları karşısında duran tek parti Zafer Partisi'dir. Kavganın en önemli boyutu Anadolu'nun Türksüzleştirilmesine karşı Zafer Partisi'nin gösterdiği direnç ve Soylu'nun ümmetleştirme politikasıdır.

Bir TV programında bana, 86 yaşındaki anneme, aileme hakaret etti. Göç İdaresi Başkanlığı kanalıyla fonlamış olduğu pejmürde, ahlaksız siteler aracılığı ile ben ve parti yöneticileri ile ilgili ahlaksız haberler yaptırıyor. Bu konuda kendisini WhatsApp üzerinden ağır şekilde uyardım. Yaptırmış olduğu bizimle ilgili bir pis haberi kendisine yollayarak uyardım. Birkaç dakika sonra beni aradı. Soylu, telefonda ‘Siz beni tehdit ediyorsunuz” dedi ve küfür etmeye başladı. O küfürler edince, ben de anlamış olduğu dilden cevap verdim. Almanya'da bir içişleri bakanı, değil bir milletvekiline, sade bir vatandaşa küfretse görevden alınır."

