Özdağ: Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MÜSİAD toplantısında yaptığı konuşmada sığınmacılar konusundaki politikalarını değiştirmeyeceklerini söyledi "Sığınmacıları asla bu topraklardan kovmayacağız. Kapımız açık, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Kendileri arzu ettikleri zaman ülkelerine dönebilirler!" ifadelerini kullandı.

Partisinin politikasını sığınmacıları göndermek üzerine kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugüne kadar Erdoğan'ı doğrudan hedef almamaya özen göstermiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden açıklamalar yapmaya devam etmişti. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarına tepki gösteren Özdağ'ın hedefinde bu sefer Erdoğan vardı.

Özdağ Erdoğan'a dönük şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği değil. Vatanımızı paylaşmayacağız. Paramızı paylaşmayacağız. Ülkemizi daha fazla soydurmayacağız. Gelecek seçimler bir referandum olacak. Tek soru, Erdoğan ve Sığınmacılar gitsin mi? Zafer Partisi hem sizi hem sığınmacıları yollayacak."