Özdağ hakkında 'iftira' suçundan soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.

Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından Urfa'da deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına yardım eden bir yurttaşı "Suriyeli hırsız" ifadeleriyle hedef göstermişti.

23 yaşındaki Abdulbaki Bozdağ isimli genç, “Ben Suriyeli değilim, hırsız hiç değilim. Ümit Özdağ'ın bana attığı lekeyi Allah'a havale ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Özdağ daha sonra söz konusu paylaşımını silmişti.

Öte yandan Özdağ depremin ilk gününden itibaren Suriyelileri hedef gösteren asılsız paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Özdağ'ın söz konusu paylaşımlarının bir kısmını daha sonra silmesi ise dikkat çekiyor.