Özdağ: Arap terör örgütlerinin olay çıkaracağına dair istihbarat var

Sığınmacılara yönelik söylemleri ve yaklaşımıyla sıkça gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Emniyet’in ‘teyakkuzda’ olduğunu belirterek, “Suriyeli grupların ve Arap terör örgütlerinin büyük olaylar çıkaracağına dair istihbarat akışı var” dedi.

Özdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Emniyet teyakkuzda. Suriyeli grupların ve Arap terör örgütlerinin büyük olaylar çıkaracağına dair istihbarat akışı var. Yıllarca uyardık, buna rağmen tarlanın sürülmesine izin verdiğiniz. Olacak her terör saldırısının iki sorumlusu vardır; terör örgütü ve AK Parti."