Özbekistan'da bir Afgan askeri uçağı düştü

Afganistan ordusuna ait bir askeri uçağın, dün akşam saatlerinde Özbekistan'ın güneyindeki Surhanderya bölgesine bağlı Şerabad ilçesinde düştüğü bildirildi.

Gazeta.uz'da yer alan habere göre, Surhenderya'da bulunan bir kaynak, uçağın düşmesi sonucunda yaralanan iki Afgan personelin Tirmiz kentinde hastaneye yatırıldığını kaydetti.

Kaynak, bundan bir gün önce 3 Afgan askerin aynı hastaneye sevk edildiğini aktardı. Afgan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Özbekistan Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Surhanderya bölgesi, Özbekistan'ın Afganistan sınırında bulunuyor.