Özbekistan uyruklu kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Konya merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Irodakhon Djuraboeva'yı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yapılan araştırmalar neticesinde cinayeti yabancı uyruklu 42 yaşındaki N.S.'nin işlediği tespit edildi. Cinayet zanlısı Çumra ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı N.S. çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)