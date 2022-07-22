Özal'dan adaylık açıklaması: Bu konuda iddialıyım

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu 21’nci Dönem Malatya Milletvekili Ahmet Özal, 20 yıl aranın ardından yeniden aktif siyasete döndü. Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanlığı’nı sürdüren Özal gelecek seçimler için açıklamalarda bulundu.

Seçime girme yeterliliği olan tüm partilerin liderlerinden ekonomi ve dış politika konularında görüşme yapmak için randevu talep edeceğini söyleyen Özal’a göre TEK Parti ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı içerisinde yer almayacak.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştirip siyasete dönmeye “mecbur” kaldığını söyleyen Özal, Duvar'dan Serkan Alan'ın sorularını yanıtladı. Özal, bir ay içerisinde seçime girme yeterliliğini elde edeceklerini söylerken "Siz cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Seçilmemeniz ve ikinci tura kaldığı bir senaryoda TEK Parti hangi bloğa daha yakın?" sorusuna "Hiçbirine yakın değilim. Cumhurbaşkanı adayı olabilirim. Bu konuda iddialıyım. Anketler yapılıyor, çıkan isimler var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu deniyor. Bir cumhurbaşkanı olabilmek için müktesebatın olması lazım, geçmişinin olması lazım. Hepsi çok iyi insanlar olabilirler. Ama Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olmak için yurt dışını, ekonomiyi iyi bilmek gerekiyor. Bunları yapabilecek kapasite, bilgi birikimleri var mı 85 milyon bilmiyor" yanıtını verdi.