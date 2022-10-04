Özal'a yazılmış 35 yıllık mektup bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, uzun zamandır kitap, plak, kaset ve pul biriktiriyor. Ergül, 3 yıl önce bir kitabın arasından mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti. Mektubun, Orrion Johnson isimli kişi tarafından gönderildiği görüldü.

Mektubun üzerinde ise "Prime Minister (Başbakan) Turgut Özal, Başbakanlık Ankara, Turkey" yazıyor. Sahaf kendisine ait olmayan bu mektubu açmayacağını fakat incelenip değerlendirilmesini istedi. Uzun yıllardır sahaf dükkanı işlettiğini belirten Ergül, "Piyasadan şimdiye kadar 300 bin kitap topladım, kitaplar arasında çıkanlar ciddi anlamda sergi oluşturacak seviyeye ulaştı. İçlerinde çok güzel, ciddi belgeler var" dedi.

Uzun yıllardır sahaf dükkanı işlettiğini belirten Ergül, "Piyasadan şimdiye kadar 300 bin kitap topladım, kitaplar arasında çıkanlar ciddi anlamda sergi oluşturacak seviyeye ulaştı. İçlerinde çok güzel, ciddi belgeler var" dedi.

'Bu dönemlere ışık tutabilir'

3 yıl önce bir kitabın arasından Turgut Özal'a gönderilen bir mektubu bulduğunu ifade eden Ergül, "Şuana kadar bulduğum, beni heyecanlandıran en çok ilgimi çeken o mektup oldu. 3 yıldır elimde ve hiç açmadım. Açılmamış olması daha çok dikkatimi çekti. Bende açmadım çünkü değerli bir bilgi olabilir. Dönemin Başbakanı Turgut Özal siyaset yaptığı dönemde ülkenin sıkıntılı dönemleriydi, mektuptaki bilgi bu dönemlere ışık tutulabilir, yardımcı olabilir. Amerika'dan yazılan bir mektup sadece, beni ilgilendirmiyor sonuçta. Bu mektubu bulduğumda çok heyecanlandım, ne yapacağımı bilmiyordum. Açmamakta kararlıydım çünkü benim olmayan bir şeydi fakat benim elime geçmişti. 35 yıl önce gönderilmiş, 1987 yılında Amerika’ndan postaya verilmiş. Kim olduğunu bilmiyorum umarım bundan sonra araştırılır, değerlendirilir. Bir şekilde ülkemize, insanlığa faydası olacak bir şey çıkmasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.